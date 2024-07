Trawöger Group : Professionelles Versicherungsmanagement bei Automobile Swoboda und Automobile Mairhuber

Automobile Swoboda und Automobile Mairhuber, mit der Zentrale in Laakirchen, sind durch die sukzessive Übernahme von traditionsreichen Autohäusern in Oberösterreich und Salzburg Schritt für Schritt gewachsen. An sieben Standorten mit neun Automarken sind aktuell 210 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, und es werden jährlich rund 3.000 Neu- und Gebrauchtwagen abgesetzt. Begleitet von einem professionellen Versicherungsmanagement mit Kooperationspartner CARPLUS.