Als „total falsche Entscheidung“ bezeichnet Klaus Edelsbrunner, Obmann des Bundesgremiums Fahrzeughandel in der Wirtschaftskammer Österreich, die Vorgangsweise des Ministeriums. Schließlich wurden 2021 immerhin 83 % aller E-Fahrzeuge von juristischen Personen, Firmen und Gebietskörperschaften zugelassen. Klaus Edelsbrunner rechnet nun mit einer sinkenden Nachfrage: „Das war auch nach dem Auflaufen der Investitionsprämie spürbar. In Verbindung mit den steigenden Strompreisen wird die Reduktion der Förderung eine zusätzliche Bremse für die E-Mobilität in den Firmen sein.“ Verbessern muss sich laut dem Fahrzeughandels-Obmann das Angebot für alle Kunden, egal ob privat oder geschäftlich: Die E-Auto-Enthusiasten hätten die Fahrzeuge bereits gekauft, nun müssten Anreize für weitere potenzielle Kundengruppen geschaffen werden. Hemmschuhe würden nach wie vor die Ladeinfrastruktur und die Vielzahl an unterschiedlichen Kartensystemen samt Abrechnungsmodalitäten darstellen. „Es braucht die einfache Bezahlung via Bankomat oder Kreditkarte oder die Abrechnung nach Kilowattstunde und nicht nach Zeit“, fordert Klaus Edelsbrunner.