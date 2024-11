Nach reiflicher Überlegung hat sich Manfred Netzer entschlossen, seinen BMW-Betrieb an Unterberger Automobile zu verkaufen. „Mit der Familie Unterberger haben wir einen Partner gefunden, der eine ähnliche Firmenphilosophie vertritt und unser traditionsreiches Autohaus in unserem Sinne – vor allem in Hinblick auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – fortführen wird. Wir sind zwei Familienbetriebe, die großen Wert auf Mitarbeiterführung legen, was sich nicht zuletzt in langjährigen Betriebszugehörigkeiten ausdrückt“, erklärt Manfred Netzer.

Er bleibt dem neu gegründeten Unternehmen Unterberger Automobile GmbH & Co.KG als Betriebsleiter erhalten. An Bord bleiben ebenso alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.