Mit sofortiger Wirkung strukturiert die Porsche Austria GmbH & Co OG ihre Geschäftsführung neu. Mit der Pensionierung des langjährigen Geschäftsführers von Porsche Austria und Škoda, Max Egger, am 31. März 2023 wird die Zahl der Geschäftsführer auf vier reduziert. Parallel wird die Großhandelsstruktur der Porsche Austria zukunftsorientierter ausgerichtet, indem strategische Handlungsfelder gebündelt und damit die Transformations- und Innovationsgeschwindigkeit erhöht werden. Neben den Themen Elektrifizierung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit, die mit noch mehr Nachdruck angegangen werden als bisher, stehen auch die Erschließung neuer Geschäftsmodelle unter anderem im After Sales-Bereich oder im Bereich der Lade- und Energielösungen im Fokus.

„Mit Max Egger geht ein ‚Doyen des österreichischen Automobilhandels‘ in den wohlverdienten Ruhestand, der die Branche in den letzten drei Jahrzehnten geprägt hat. Er hat die Marke Škoda von Null aufgebaut und ist dazu stets einen eigenständigen und fokussierten Weg gegangen. Mit seiner Menschlichkeit hat er eine extreme Nähe und ein gegenseitiges Vertrauen zu seinen Mitarbeitern, zum Hersteller aber vor allem zum Händlernetz aufgebaut, was sich in guten, wie in bewegten Zeiten als Erfolgsgarant erwies. Er hat Škoda von einem ‚Underdog‘ zu einer der beliebtesten Marken des Landes geführt. Im Namen der gesamten Porsche Holding Salzburg danke ich Max Egger für seine herausragenden Leistungen“, sagt Dr. Hans Peter Schützinger, Sprecher der Geschäftsführung der Porsche Holding Salzburg und Geschäftsführer der Porsche Austria.

„Die Begeisterung für die Marke Škoda ist seit über 30 Jahren ungebrochen und wird es bei mir auch im Ruhestand bleiben. Dieser Erfolg war und ist nur dank all der tollen Menschen, mit denen ich immer respektvoll, wenn nötig auch fordernd, aber immer auf Augenhöhe zusammenarbeiten durfte, möglich gewesen. Ich weiß die Organisation in der Porsche Austria Geschäftsführung als auch bei meinem Nachfolger in der Marke Škoda in guten Händen und wünsche ihnen alles Gute und viele weitere erfolgreiche Jahre“, so der scheidende Porsche Austria Geschäftsführer und Škoda Markenleiter Max Egger.