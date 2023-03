Der Volkswagen Konzern sieht die Ergebnisse des Geschäftsjahrs 2022 als solide, trotz wirtschaftlicher Herausforderungen. Die BEV-Strategie des Konzerns wurde 2022 vorangetrieben und zeigt die Attraktivität der neuesten Modellpalette mit einer soliden Leistung in allen Regionen. Wichtige neue Modelle, die im Jahr 2023 auf den Markt kommen, sollen für weiteren Rückenwind sorgen und die Marktposition von Volkswagen verbessern.

"Trotz extremer Herausforderungen haben wir Fortschritte beim Umsetzen unserer Strategie erzielt. Der Anteil batterieelektrischer Fahrzeuge an den Gesamtauslieferungen erreichte den Rekordwert von 7 Prozent. Das ist ein wichtiger Meilenstein, auf dem wir in diesem Jahr mit unserer weiterwachsenden attraktiven Modellpalette aufbauen werden", sagte Oliver Blume, Volkswagen-Konzerns CEO.

Obwohl die Auslieferungszahlen insgesamt um 7 Prozent auf 8,3 Millionen Fahrzeuge im Jahr 2022 zurückgingen, sieht sich Volkswagen weiterhin gut für künftiges Wachstum positioniert. Die Nettoliquidität im Konzernbereich Automobile stieg, unterstützt durch den Börsengang der Porsche AG, bis Ende 2022 auf 43 Milliarden Euro.

Insgesamt plant der Konzern zwischen 2023 und 2027 Investitionen in Höhe von 180 Milliarden Euro. Das bezieht sich insbesondere auf die Batteriestrategie des Konzerns, den Ausbau der Präsenz in Nordamerika, die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit in China im Bereich Digitalisierung und bei den Produkten sowie die Weiterentwicklung des führenden Produktportfolios des Konzerns.

„Das Jahr 2023 wird angesichts der gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen nicht minder herausfordernd. Unsere starken Marken mit ihren überzeugenden Produktangeboten und der Auftragsbestand von rund 1,8 Millionen Fahrzeugen lassen uns dennoch zuversichtlich ins Jahr 2023 blicken. Wir wollen im laufenden Jahr erneut eine robuste Rendite erwirtschaften. Unsere starke finanzielle Basis versetzt uns dabei in die Lage, auch in einem fordernden wirtschaftlichen Umfeld fortgesetzt in die Elektrifizierung und Digitalisierung unseres Unternehmens zu investieren“, so Arno Antlitz, CFO und COO des Volkswagen-Konzerns.

→ Ihnen gefällt dieser Artikel? Jetzt Newsletter kostenlos abonnieren!

Mit einem Anstieg von 26 Prozent bei den Auslieferungen hat sich das Wachstum im BEV-Segment für den Konzern fortgesetzt; der BEV-Anteil lag in 2022 insgesamt bei 7 Prozent. BEVs machen nun 16 Prozent des Auftragsbestands des Konzerns aus – ein Anstieg gegenüber 2021. Das meistverkaufte batterieelektrische Modell im Jahr 2022 war der Volkswagen ID.41/ID.5 mit rund 193,200 verkauften Fahrzeugen.

Im Jahr 2023 werden mehrere neue Modelle vorgestellt, darunter der neue ID.3, ID.7, ID. Buzz Long Wheel Base, CUPRA Tavascan und Audi Q8 e-tron. Mit der Einführung dieser Modelle will der Konzern im Geschäftsjahr 2023 einen BEV-Anteil von rund 10 Prozent an den Gesamtauslieferungen erzielen.