"Die Reduzierung des Händlernetzes zwingt Autohändler zu einem Umdenken, mit dem man am besten schon jetzt beginnen sollte", empfiehlt Automobil-Experte Sascha Röwekamp Gründer und Geschäftsführer der Unternehmensberatung RWKMP. Er hat in über zehn Jahren bei großen Händlern Vertrieb und Marketing verantwortet und erklärt in diesem Beitrag, welche Schritte Autohäuser jetzt gehen müssen. Hier gibt es seine Ratschläge im Überblick.