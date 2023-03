Der Krieg, die steigenden Öl- und Gaspreise und die Inflation führen zu einem zunehmenden Rückgang der Kaufbereitschaft bei Privat- und Firmenkunden. Zudem erschweren neue Wettbewerber mit Abo-Modellen und neuen Mobilitätskonzepten das Geschäft. Hinzu kommt, dass viele große Autohersteller mit dem Direktvertrieb an Endkunden beginnen.



Des Weiteren werden die Förderungen für E-Autos schrittweise zurückgefahren. Das bedeutet, dass es für Hybride ab Januar 2023 in Deutschland gar keine Zuschüsse mehr geben wird. Ab September 2023 soll auch möglicherweise die Förderung nur noch auf Privatpersonen beschränkt werden. Somit werden die Transaktionspreise steigen, während die Nachfrage sinken wird.



Für einige Autohändler stellt diese Gesamtsituation schon jetzt eine riesige Herausforderung dar – denn sehr viele haben bisher die Fahrzeuge ausschließlich durch gute Preisangebote wie Leasing Aktionen verkauft – was teilweise für eine so hohe Nachfrage sorgte, dass nicht alle Anfragen bearbeitet werden konnten. Wenn die Preise nun jedoch steigen, ist dieses Geschäftsmodell nicht mehr tragbar. Die Folge: ein sinkender Absatz in den Autohäusern.