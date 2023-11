Neu eingeführt wird eine 1-Tages-Vignette, die das Angebot der Asfinag erweitert. "Wir erweitern mit dem kommenden neuen Vignettenjahr unser Angebot deutlich, und all das in Anlehnung an die EU-Wegekostenrichtlinie. Dabei verlieren wir aber unsere Kund:innen nicht aus den Augen. Mit der 1-Tages-Vignette erweitern wir unser Produkt-Portfolio erneut. Ein wesentlicher Sprung ist auch die sofortige Gültigkeit von 1-Tages- und 10-Tages-Vignette bei Onlinekauf. Alles in allem ein Rundum-Paket für eine optimale Fahrt auf Österreichs Autobahnen und Schnellstraßen", so Asfinag-Vorstand Josef Fiala.

Mit den Änderungen, die in Anlehnung an die EU-Wegekostenrichtlinie umgesetzt werden, ist es zudem künftig möglich, dass 1-Tages- und 10-Tages-Vignetten bei Onlinekauf sofort gültig werden. 2-Monats- und Jahres-Vignetten sind weiterhin ab dem 18. Tag nach Online-Kauf aufgrund der Konsumentenschutzfrist gültig.