Video ist eines von mehreren Sensorprinzipien für die Fahrzeugumweltwahrnehmung beim assistierten Fahren. Die von mehreren Sensoren aufgenommenen Bilddaten werden von der Bosch-Software verarbeitet und für weiterführende Fahrerassistenzfunktionen beim Fahren und Parken nutzbar gemacht. So können Funktionen umgesetzt werden, die die Sicherheit erhöhen. Die Software nutzt Methoden der künstlichen Intelligenz zur Objekterkennung und -klassifikation. Für das Training dieser Netze kann Bosch auf weltweite Datenbanken zurückgreifen und so länderspezifische Anforderungen bei der Entwicklung berücksichtigen.

"Wir sehen einen Trend, in dem Kunden nicht mehr auf ein Komplettpaket eines Zulieferers zurückgreifen, sondern mehr und mehr nach wettbewerbs-kompatiblen Einzelkomponenten fragen", sagt Sven Lanwer, Leiter des Bereiches Driver Experience bei Bosch.

Bosch verfügt über langjährige Erfahrung in der Entwicklung kompletter Kamerasysteme für die Fahrerassistenz und ist gleichzeitig in der Entwicklung spezieller Applikationssoftware sowie in der Software-Integration zu Hause. Das Unternehmen wird auch in Zukunft neue intelligente Sensoren mit eingebetteter Software entwickeln.