Im Rahmen dieser Forschungskooperation wird Castrol eng mit den Forschungsgruppen Space Exploration Initiative und Responsive Environments des MIT Media Lab zusammenarbeiten, um weltraumtaugliche Schmierstoffe zu testen, die den extremen Bedingungen auf der Mondoberfläche standhalten. Diese Schmiermittel sollen die Motoren des AstroAnt-Roboters am Laufen halten, während dieser thermische Daten und Messungen vom Lunar Outpost MAPP-Rover sammelt.

"Wir freuen uns über die Möglichkeit, im Rahmen des MIT-Programms 'To the Moon to Stay' modernste Experimente in einer historischen Mission auf die Mondoberfläche zu schicken", sagt Dr. Ariel Ekblaw, Direktor der Space Exploration Initiative des MIT Media Lab und Hauptverantwortlicher für die MIT-Mondmission mit Lunar Outpost.



Das Projekt 'To the Moon to Stay' bringt die MIT-Gemeinschaft und Programmpartner, darunter Castrol, zusammen, um die Rückkehr der Menschheit zum Mond neu zu planen. Die Nutzlasten werden auf einem Lunar Outpost MAPP Rover am Südpol des Mondes ausgesetzt. Der MAPP-Rover wird von einem Nova C-Lander von Intuitive Machines getragen, der wiederum an Bord einer SpaceX Falcon 9-Rakete mitfliegt.