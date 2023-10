Continental hat mit dem Münchner Hightech-Unternehmen DeepDrive eine strategische Partnerschaft zur Entwicklung von Schlüsseltechnologien für Elektrofahrzeuge gestartet. Als ersten Meilenstein entwickeln beide Unternehmen eine kombinierte Einheit aus Antriebs- und Bremskomponente, die direkt am Rad zum Einsatz kommt. DeepDrive verfügt über langjährige Erfahrung in der automobilen Großserienfertigung und ist Spezialist für die Entwicklung effizienter Elektromotoren. Continental wiederum bringt sein technologisches Know-how bei Bremssystemen und seine Kompetenz bei der Industrialisierung innovativer Technologien ein.

"Die von DeepDrive entwickelten Elektromotoren sorgen für eine höhere Reichweite in Elektrofahrzeugen. Sie sind leichter, kostengünstiger und ressourcenschonender. Die Kombination mit unserer effizienten und leistungsfähigen Bremsentechnologie zu einer neuen, kompakten Einheit ist ein entscheidender Beitrag für den Erfolg der Elektromobilität. Hier wächst zusammen, was zusammengehört", sagt Matthias Matic, Leiter des Geschäftsfelds Safety and Motion bei Continental.

Beide Unternehmen sehen Potenzial in der Zusammenarbeit: Die Elektrifizierung der Fahrzeuge ermöglicht es, künftig alle Fahrwerksfunktionen einschließlich des Antriebs direkt am Rad zu platzieren. Um die unterschiedlichen Anforderungen von Elektrofahrzeugen wie hohe Reichweite bei geringem Bauraum und gleichzeitiger Modularität umzusetzen, ist eine Optimierung auf Fahrzeugebene notwendig. Hier leistet die optimale Abstimmung von Bremse und Antrieb einen entscheidenden Beitrag. Die Integration beider Elemente in einer Einheit ermöglicht einen besonders hohen Wirkungsgrad sowohl beim Antrieb als auch beim Bremsen. Darüber hinaus reduzieren integrierte Komponenten die Komplexität durch Modularisierung und vereinfachen die Fertigungsprozesse.

"Wir sind überzeugt, mit der Entwicklung unseres Doppelrotor-Motors die Elektrifizierung von Fahrzeugen zu revolutionieren", sagt Felix Pörnbacher, Mitgründer und Geschäftsführer von DeepDrive. "Die strategische Partnerschaft mit Continental ermöglicht es, unseren Antrieb mit der nötigen Bremsentechnologie zu einer innovativen, für die Mobilität von morgen wesentlichen Elektro-Komponente zu verheiraten. Die sprunghaft gestiegene Nachfrage nach einer solchen Technologie zeigt, dass dies der richtige Weg ist."