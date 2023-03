Mit dem neuen CrossContact H/T stellt Continental einen Sommerreifen vor, der auf die Ansprüche von Fahrern zugeschnitten ist, die neben Straßen auch unbefestigte Wege und Schotterpisten befahren. Dazu wurde beim Design ein Balanceakt zwischen Widerstandsfähigkeit, Laufleistungsstarke und komfortabler Konstruktion angesteuert. Der Sommerreifen trägt die M+S-Kennung, also Matsch und Schnee, was zusätzlich auf Geländeeignung hinweist. Ob er sich an einem Fahrzeug mit Verbrennungsmotor oder Elektroantrieb wiederfindet, spielt laut Hersteller keine Rolle.

Die Produktion beginnt im Frühjahr und wird sukzessive ausgeweitet. Alle Reifen sind mit einer Felgenrippe ausgestattet, die das Rad bei Steinschlag vor Beschädigungen schützen soll. Der CrossContact H/T wird für Felgen mit einem Durchmesser von 15 bis 21 Zoll hergestellt und ist für Geschwindigkeiten bis 270 km/h zugelassen.

Bei der Konzipierung haben die Reifeningenieure in Hannover es laut Continental geschafft, die Laufleistung um 20 Prozent zu steigern, ohne große Abweichungen bei Abrollgeräusch, im Vergleich zum Vorgängermodell. Neulich haben sich Reifen von Continental, zwar ein anderes Model, auch als Spitzenreiter beim ÖAMTC Sommerreifentest erwiesen. Dennoch wird es bis zu unabhängigen Testergebnissen des CrossContact H/T womöglich noch eine Weile dauern.