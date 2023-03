35 zusätzliche Software-Spezialisten werden eingestellt, bis Jahresende soll die Zahl der Beschäftigten am Standort auf über 265 anwachsen. In Linz betreibt Bosch ein internationales Kompetenzzentrum für Common-Rail-Injektoren sowie Gaseinblasventile, daneben wird die SoC(Systems on Chip)-Entwicklung für Fahrerassistenzsysteme vorangetrieben. Entwicklungsprojekte in den Bereichen Software, Elektronik und Wasserstoff sorgen zudem für weitere Wachstumsmöglichkeiten des Standorts.



Das Team in Linz arbeitet seit Sommer 2021 an SoC für Automobil-Radar-Systeme. SoC sind hochintegrierte Schaltkreise, die unter Verwendung von Millionen an Einzelbauteilen komplexe Funktionen realisieren. Sie werden unter anderem für die Umgebungs-Sensorik und die Ansteuerung von Aktoren in Echtzeit in modernen Fahrzeugen eingesetzt. „Ende 2021 sind wir zudem in Projekte rund um den Wasserstoffmotor mit eingestiegen. Dazu wollen wir auch in 2022 eine entsprechende Infrastruktur am Standort etablieren“, betont Christian Ganser, Leiter des Bosch Engineering Center Linz.