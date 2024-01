Der ÖAMTC fordert eine schrittweise Erhöhung des Anteils an Treibstoffen vom Acker auf 13,5 Prozent. Derzeit wird Diesel 7 Prozent biogener Treibstoff beigemischt, bei Benzin sind es 10 Prozent. Der ÖAMTC sieht darin keine Konkurrenz zu Nahrungs- und Futtermitteln, sondern die Chance, die Klimaziele bei leistbarer Mobilität zu erreichen. Mehr biogener Treibstoff würde den Literpreis um 4 bis 9 Cent erhöhen.

Der Club beruft sich dabei auf eine von ihm in Auftrag gegebene Studie des Bioenergie-Forschungszentrums Best und des Instituts Economica. "Autos sind langlebige Güter: Auch wenn 2030 die meisten neuzugelassenen Fahrzeuge elektrisch sind, wird der Anteil an Verbrennern weiterhin überwiegen. Und genau für diesen Bestand braucht es eine ökonomisch tragfähige und ökologisch nachhaltige Lösung", so Christian Helmenstein, Geschäftsführer von Economica, anlässlich der Studienpräsentation.