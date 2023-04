Der internationale Tag gegen Lärm ist am 26. April 2023. Das Institut für Schallforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften lädt zu diesem Anlass heuer wider zu einem Aktionstag ein. Dieser findet in den Räumlichkeiten des Instituts von 15:00 bis 20:00 Uhr statt. Das AIT ist mit einem Team von Akustikforschern vertreten und präsentiert an mehreren Stationen aktuelle Forschungsprojekte und Lösungen zur Lärmreduktion und Akustik im Verkehr.

Besucher können bei unterschiedlichen Präsentationen sehen, wie Verkehrslärm eigentlich entsteht, was seine akustischen Eigenschaften sind und welche Möglichkeiten es gibt, um beispielsweise den Lärm eines vorbeifahrenden Autos zu reduzieren.



Durch den Wegfall des Verbrennungsmotors sind die Geräuschemissionen von Elektrofahrzeugen im Vergleich zu Kfz mit konventionellem Antrieb bei niedrigen Geschwindigkeiten deutlich geringer. So ist seit Juli 2019 eine EU-Verordnung in Kraft, die für E-Autos ein künstliches Warngeräusch vorschreibt. Hier können Besucher anhand von Hörbeispielen vergleichen, ab wann man ein herannahendes Elektroauto in verschiedenen Verkehrssituationen akustisch wahrnehmen kann, und was für einen Unterschied das Warngeräusch überhaupt ausmacht.