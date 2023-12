Europäische Verbraucher haben heuer zwar durchschnittlich 9 Prozent mehr für ihren Gebrauchten ausgegeben als noch im Vorjahr, 2022 betrug die Steigerung mit 21 Prozent mehr als das Doppelte. In Österreich mussten die Käufer durchschnittlich 5 Prozent mehr für den Gebrauchten ausgeben. Das sind Ergebnisse des Europa Reports von AutoScout24. Wie das Branchenbarometer zeigt, verläuft die Preisentwicklung in den ausgewerteten Ländern nicht einheitlich: Am stärksten ziehen demnach die Gebrauchtwagenpreise in Frankreich an, während sie in Belgien, Deutschland und Italien etwas moderater steigen. Positiv ist die Angebotsentwicklung: 12 Prozent mehr Fahrzeuge sind 2023 auf dem Markt verfügbar, das Angebot an E-Autos steigt sogar um 143 Prozent. Stark nachgefragt sind Modelle von Volkswagen. Wie im Vorjahr ist der VW Golf das beliebteste gebrauchte Fahrzeug. Anders sieht es bei gebrauchten E-Autos aus: Hier dominieren die Modelle von Tesla.

"Der Preisanstieg liegt in Österreich mit 5 Prozent deutlich unter dem Europaschnitt von 9 Prozent. Angesichts einer der höchsten Inflationsraten Europas, schlägt sich hier der Gebrauchtwagenmarkt hervorragend und bietet einen echten Preisvorteil für die Kaufinteressenten. Zusätzlich ist das Fahrzeugangebot in Österreich um mehr als 5 Prozent gestiegen. Nach den dynamischen Preisanstiegen der Vorjahre kann man 2023 von einer Normalisierung am Gebrauchtwagenmarkt sprechen", erläutert Nikolaus Menches, Country-Manager von AutoScout24 in Österreich.