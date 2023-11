Die Gebrauchtwagenpreise sind im Oktober erstmals im Vergleich zum Vorjahresmonat gesunken. Wie aus dem aktuellen AutoScout24-Bewertungsindex für Gebrauchtwagen hervorgeht, kostet ein Gebrauchter in diesem Monat durchschnittlich 28.195 Euro und damit rund 85 Euro weniger als im Oktober 2022. Im Vergleich zum Jahresbeginn beträgt der Rückgang 0,9 Prozent. Das Fahrzeugangebot entwickelt sich uneinheitlich. Vor allem von der Mittelklasse bis zur Oberklasse steigt die Nachfrage. Käuferinnen und Käufer sparen in diesen Fahrzeugsegmenten bis zu 1.760 Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

„Während wir im Vorjahr ab Juli Preissteigerungen bis zu 1,8 Prozent beobachtet haben, zeichnet sich in diesem Jahr ein untypischer Trend für den Herbst in Richtung stagnierender, in manchen Segmenten sogar sinkender Preise ab. Elektrofahrzeuge wurden heuer seit Jahresbeginn günstiger, steigen aktuell im Preis wieder etwas an. Ursache dafür dürfte ein Schwung junger, teurerer gebrauchter EVs sein, die kürzlich in den Markt geströmt sind und den Durchschnittspreis entsprechend etwas anheben“, erläutert Nikolaus Menches, Country Manager von AutoScout24 in Österreich.