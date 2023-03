Im Vergleich zum Vormonat verteuern sich die Fahrzeuge um durchschnittlich 0,5 Prozent. Mit 28.548 Euro erreichen die Durchschnittspreise damit erneut ein Allzeithoch. Das geht aus dem AutoScout24 Gebrauchtwagenpreis-Index hervor, den Europas größter Online-Automarkt monatlich veröffentlicht.



Das Angebot an Elektro- und Hybridfahrzeugen steigt um rund 10 Prozent. Die alternativen Antriebsarten werden tendenziell etwas günstiger. Den stärksten Preisrückgang verzeichnen Erdgasfahrzeuge mit einem Minus von 7,9 Prozent und werden aktuell für 15.705 Euro gehandelt.



„Immer mehr Österreicher interessieren sich für alternative Antriebsarten. Wer auch für ein Elektro- oder Hybridfahrzeug offen ist, kann künftig aus einem größer werdenden Angebot an Gebrauchtwagen wählen. Das kann diesen Fahrzeugkategorien zusätzlichen Aufwind geben“, so Nikolaus Menches, Country Manager von AutoScout24 in Österreich.



Elektroautos wurden um rund 1 Prozent günstiger und kosten im Schnitt 47.490 Euro. Mit einem Durchschnittspreis von 45.553 Euro sind Hybridfahrzeuge derzeit die zweitteuerste Antriebsklasse unter den Gebrauchtwagen.



Der Anteil der Elektroautos am Gesamtmarkt ist noch zu gering, als dass die Rückgänge den Trend steigender Preise brechen könnten. Am Gebrauchtwagenmarkt sind Verbrennungsmotoren nach wie vor dominant. Der Durchschnittspreis für Diesel liegt derzeit bei 27.023 Euro, für Benziner bei 27.565 Euro.

Ein Blick auf die Fahrzeugsegmente zeigt moderatere Steigerungen: Am stärksten verteuerten sich Kleinwägen mit einem Plus von 2,8 Prozent auf einen Durchschnittspreis von 16.499 Euro.

Das Angebot wächst im Februar vor allem bei den Elektrofahrzeugen, die im Vergleich zum Vormonat um 10,2 Prozent zulegen. Mehr Auswahl gibt es auch bei Hybrid- und LPG-Fahrzeugen. Bei den stark nachgefragten Benzinern und Dieselfahrzeugen ist das Angebot mit einem leichten Minus von 0,2 Prozent dagegen überschaubarer geworden.

(APA/Red.)