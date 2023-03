Diese aktuelle Randstad-Studie spiegelt die Attraktivität der 150 größten Arbeitgeber auf dem österreichischen Markt wider, die mindestens zehn Prozent der Bevölkerung bekannt sind. Siemens – das Unternehmen liefert wichtige Ladetechnikkompunenten und -lösungen für den Bereich der Elektromobilität – belegt den ersten Platz, gefolgt von der AVL List und BMW Österreich. Im Fokus der jährlich durchgeführten internationalen Studie sind die wichtigsten Kriterien bei der Wahl des Arbeitgebers.



Das Kriterien-Ranking sieht so aus: Für 72 Prozent der befragten rund 3.700 potenziellen Bewerber sind in Österreich attraktive Gehälter und Benefits am wichtigsten, wenn es um die Attraktivität des Arbeitgebers geht. 70 Prozent schätzen die Arbeitsplatzsicherheit, während für 67 Prozent von ihnen die angenehme Arbeitsatmosphäre das ausschlaggebende Kriterium bei der Arbeitgeberwahl ist. Den vierten und fünften Platz bei den Kriterien belegen die Work-Life-Balance mit 61 Prozent und die finanzielle Stabilität des Unternehmens mit 59 Prozent.



„Unsere Studie bewertet auch das Angebot des aktuellen Arbeitgebers sowie die allgemeine Wahrnehmung der Arbeitgeber in Österreich. Hier gehören Faktoren, die in erster Linie mit der Stabilität des Arbeitsplatzes in Verbindung stehen, zum Spitzenfeld: nämlich die langfristige Arbeitsplatzsicherheit und die finanzielle Stabilität des Unternehmens“, erklärt Ulla Havas, Chief Operating Officer von Randstad Österreich. Wie im Jahr zuvor sind auch heuer Pharma und Chemie, Gesundheitswesen, Anlagenbau und Ingenieurwesen, Produktion, Bau und eben die Automobilindustrie die attraktivsten Branchen für potenzielle Mitarbeiter und Bewerber.