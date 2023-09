Der chinesische Batteriehersteller CATL will seine neue Schnellladebatterie künftig neben China auch in Europa produzieren. CATL werde die Shenxing-Batterien in Deutschland und Ungarn produzieren, kündigte CATL-Chefingenieur Pengfei Gao auf der IAA an.



Ab Ende 2023 soll die Batterie zunächst in China in Serie gehen. Ab 2024 soll sie in Elektrofahrzeugen verfügbar sein. Gao nannte keinen Zeitplan für die Produktion in Europa. Mit Kunden in der Region gebe es noch keine Abnahmevereinbarungen.