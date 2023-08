Für den Bau einer Batteriefabrik im nordfranzösischen Dünkirchen erhält der taiwanische Konzern Prologium 1,5 Milliarden Euro von Frankreich. Prologium selbst werde 5,2 Milliarden Euro in den Standort investieren, teilte die Gruppe mit. Für Prologium ist es der erste Standort in Europa. Die Batterien sollen in Elektroautos eingebaut werden.

Die Förderung werde in mehreren Tranchen bis 2029 ausgezahlt, teilte das Unternehmen mit. Der Bau der Fabrik soll in der zweiten Jahreshälfte 2024 beginnen, die Produktion Ende 2026. Der Standort liegt unweit eines Werks der Autohersteller Stellantis und Renault. Die EU-Kommission hat ihre Regeln für staatliche Beihilfen für Batteriefabriken gelockert.



Laut der Organisation Transport & Environment sind derzeit mindestens 22 Batteriefabriken in Europa geplant. Ihre Kapazität soll von 460 Gigawattstunden im Jahr 2025 - ausreichend für acht Millionen Elektroautos - auf 730 Gigawattstunden im Jahr 2030 steigen. In Deutschland wollen unter anderem Tesla, CATL aus China und Northvolt Batteriefabriken bauen.

(APA/red.)