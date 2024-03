Obwohl ein Großteil der Österreicherinnen und Österreicher nach wie vor auf Individualverkehr setzt, rücken neue Mobilitätsmodelle gerade bei der jungen Generation zunehmend ins Bewusstsein. Bereits ein Viertel hinterfragt den Besitz eines eigenen Autos. Und sechs von zehn Studienteilnehmerinnen und -teilnehmern macht es nichts aus, zwischen verschiedenen Verkehrsmitteln zu wechseln, sofern sich ihre Anfahrtsdauer dadurch nicht verlängert. „Neue Mobilitätsformen wie Carsharing oder Auto-Abos gewinnen vor allem im urbanen Raum zunehmend an Bedeutung. In ländlichen Gebieten hat hingegen das eigene Auto noch einen sehr hohen Stellenwert. Infrastrukturtechnisch herrscht dort noch viel Luft nach oben. Es liegt an der Politik, dieses Stadt-Land-Gefälle auszugleichen und das öffentliche Verkehrsangebot auszubauen“, so Matthias Kunsch abschließend.