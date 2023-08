In der Umfrage wurden die Autofahrer gefragt, wie wahrscheinlich es ist, dass ihr nächstes Auto ein Elektroauto sein wird. 24 Prozent der Autofahrer halten es für wahrscheinlich, weitere neun Prozent für sehr wahrscheinlich, dass sie sich für ein E-Auto entscheiden werden.

Wichtigstes Argument für Elektroautos ist der Klimaschutz. Auf die Frage, was aus ihrer Sicht für den Kauf eines Elektroautos spricht, geben zwei Drittel der potenziellen Umsteiger an, dass Elektroautos einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Jeder Zweite sieht in den steigenden Benzin- und Dieselpreisen einen Grund, künftig ein Elektroauto zu fahren.