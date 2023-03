Die Situation gestaltet sich wie folgt: Der Pkw-Bestand in Österreich liegt bei rund fünf Millionen Fahrzeugen, gerade einmal 1,3 % (68.000) davon sind Elektroautos. Um die Klimaziele zu erreichen, müsste diese Zahl bis 2030 auf 2,5 Millionen steigen. Experten gehen aber von maximal einer Million E-Fahrzeuge in Österreich bis 2030 aus. „Die Klimaziele in der knappen Zeit ausschließlich mit dem Umstieg auf Elektromobilität zu erreichen, ist unmöglich“, stellt Bernhard Wiesinger, Leiter der ÖAMTC-Interessensvertretung, fest und stellt sich damit gegen den Ansatz, den Umweltministerin Leonore Gewessler verfolgt. „Als einzige Möglichkeit bleibt der Regierung dann nur noch, die Spritpreise massiv zu erhöhen – solange, bis ein Drittel der Autofahrerinnen und Autofahrer auf das eigene Fahrzeug verzichten muss“, malt der ÖAMTC-Vertreter ein mögliches düsteres Szenario für die Zukunft.