Beim ersten offiziellen Auftritt des österreichweiten Netzwerks "Bioeconomy Austria" am Forum Alpbach ginge es auch um das Thema Holz im Fahrzeugbau. Doch es braucht mutige wissenschaftliche Fragestellungen und visionäre Unternehmen, die diese unterstützen – darin sind sich auch Horst Bischof, Vizerektor der TU Graz und Martin Karner, CEO von Weitzer Woodsolutions, ebenfalls Netzwerkpartner von "Bioeconomy Austria", am Podium einig. Karner fügt hinzu: "Unser Zugang ist es, Holz dorthin zu bringen, wo es schon einmal war. Es hat bereits Autos oder Flugzeuge aus Holz gegeben. Unser Ziel ist es, diesen Weg wieder aufleben zu lassen."

Natürlich unter Verwendung von High-tech-Engineering und multi-hybriden Konzepten, die den Kreislaufwirtschaftsfaktor steigern. Aus der ursprünglichen Fragestellung "Welche Anwendung Holz im Auto finden kann", entstanden nun wissenschaftlich fundierte Daten, die es möglich machen, Holzbauteile digital zu simulieren: "Die entwickelten Holz-Hybrid-Bauteile sind nicht nur in der Simulation konkurrenzfähig im Vergleich zu herkömmlichen Bauteilen, sondern halten auch in den realen Tests, was sie versprechen", erklärt Thomas Krenke vom Innovationszentrum W.E.I.Z.