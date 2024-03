Ein zertifiziertes DMS soll ab Mai 2024 Pflicht für Kia Partner werden. Demnach bietet die DMS-Zertifizierung neben der offiziellen Empfehlung seitens KIA den Loco-Soft Anwendern zusätzliche Planungssicherheit für die Zukunft.



Seit Anfang des Jahres steht den Loco-Soft-Anwendern die neue Kia MyService-Schnittstelle per kostenfreiem Online-Update zur Verfügung. MyService ist das zentrale digitale Werkzeug für eine moderne Dialogannahme. Kostenvoranschläge für Reparaturen oder Inspektionen werden damit innerhalb kürzester Zeit direkt am Fahrzeug erstellt. Dabei können die Prüfpunkte aller Checklisten individualisiert und angepasst werden. Sollten Kunden bei der Dialogannahme nicht vor Ort sein, kann die notwendige Freigabe aller Arbeiten mit nur einem Klick per E-Mail angefordert werden.



„Wir haben 250 Kia-Anwenderbetriebe unter unseren Kunden, die mit unserer Zertifizierung den Herstelleranforderungen entspannt entgegen sehen können“, so Tim Kaus, Teamleiter Vertrieb/Leiter Seminare & Schulungen und im Loco-Kia-Fabrikatsteam federführend an der Anbindung beteiligt. „Loco-Soft Auftragsdaten werden über die MyService Schnittstelle direkt mit MyService ausgetauscht, dort bearbeitet und zur Faktura an Loco-Soft zurückgesendet – ganz einfach.“

„Für Kia Betriebe unter den Loco-Soft Kunden bedeutet die Zertifizierung vor allem auch Planungssicherheit“, betont Tim Kaus vom Loco-Kia-Fabrikatsteam.