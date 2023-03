Im Brandfall können damit Hochvolt-Batterien auf Lithium-Ionen-Basis sicher und effizient gelöscht werden. Das System sorgt für eine direkte Kühlung der Batteriemodule bzw. der Zellen innerhalb der Module und somit für einen schnellen Stopp der Kettenreaktion der durchgehenden Zellen. Durch die Innovation wird auch die Sicherheit der Einsatzkräfte erhöht, denn der Bediener des System muss sich nur sehr kurze Zeit in der Nähe des brennenden Fahrzeuges aufhalten. Zudem wird das Löschwasser nur dorthin gebracht, wo es benötigt wird, nämlich zur Kühlung der Zellen und Module direkt in das Akkugehäuse.



Das System besteht aus einer Lösch- und einer Bedieneinheit, die mit Schläuchen miteinander verbunden sind. Die Löscheinheit wird am Akku positioniert und wenn notwendig an der Karosserie oder anderen Punkten abgestützt. Die Bedieneinheit wird rund acht Meter vom Fahrzeug entfernt positioniert. Der Löschdorn wird mit einer Kraft von mehreren Tonnen in den Akku getrieben und das Löschwasser durch die perforierte Löschlanze direkt im Inneren des Akkus ausgebracht. Das Akkugehäuse wird in der Folge vollständig gefüllt und sorgt für eine effiziente Kühlung. Liegt die Zelltemperatur dann in einem sicheren Bereich, kann das Fahrzeug abtransportiert werden. Das Löschsystem kann während des Transportes und im Anschluss am Quarantäneplatz im Akku verbleiben, womit sich relativ rasch, wenn benötigt, wieder Löschwasser in das Akkugehäuse einbringen lässt.