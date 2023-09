Der kanadisch-österreichische Autozulieferer Magna baut in Ungarn ein neues Werk für die Produktion von Elektromotoren. Ab 2026 sollen in Miskolc, 150 Kilometer nordöstlich von Budapest, Elektroantriebe für den wachsenden Markt der Elektroautos vom Band laufen, teilte die 2021 mit dem südkoreanischen Technologiekonzern LG gegründete Tochter LG Magna e-Powertrain auf der Automesse IAA in München mit. Es ist das vierte Werk des Gemeinschaftsunternehmens und das erste in Europa.

Das Werk im Industriepark Miskolc liege strategisch günstig nahe bei OEM-Kunden und anderen Magna-Werken der Region. Magna und LG betonten, dass sie sowohl von der ungarischen Regierung als auch von den lokalen Behörden eine starke Unterstützung erhalten haben.

"Mit dieser neuen Kapazität - der ersten des Joint Ventures in Europa - ist LG Magna e-Powertrain gut positioniert, um mit den Kundenanforderungen und dem Anstieg der weltweiten EV-Produktion Schritt zu halten", erklärte Diba Ilunga, Präsident von Magna Powertrain.

Der Bau soll 2025 abgeschlossen sein. Neben Elektromotoren sollen auch Wechselrichter, die im Fahrzeug Wechselstrom in Gleichstrom umwandeln und On-Board-Ladegeräte hergestellt werden. LG Magna e-Powertrain geht davon aus, dass mit dem 284.000 Quadratmeter großen Werk rund 200 neue Arbeitsplätze geschaffen werden.

(APA/red.)