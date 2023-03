Von Jänner bis Oktober 2022 wurden 179 270 Pkw neu zum Verkehr zugelassen. Gegenüber der entsprechenden Vorjahresperiode bedeutet das einen Rückgang von 12,4 % oder 25 366 Pkw. Davon entfielen 65,5 % auf juristische Personen, Firmen und Gebietskörperschaften sowie 34,5 % auf private Fahrzeughalter:innen. Insgesamt wurden zwischen Jänner und Oktober 2022 261 225 Kraftfahrzeuge (Kfz) neu zugelassen, ein Minus von 19,7 % oder 63 915 Kfz.

"Der Oktober 2022 war der dritte Monat in Folge mit einem Plus an neu zugelassenen Autos. 16.061 Pkw, die erstmals ein Kennzeichen erhielten, sorgten für eine Zunahme von 8,9 % im Vergleich zum Oktober des Vorjahres. Knapp 43,0 % der neu zugelassenen Pkw hatten dabei einen alternativen Antrieb, jeder sechste einen Elektromotor. Insgesamt lagen die Pkw-Neuzulassungen in den ersten zehn Monaten dieses Jahres allerdings mit -12,4 % nach wie vor deutlich unter dem entsprechenden Vorjahreszeitraum", so Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.