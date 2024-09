Trotz dieser Herausforderungen gäbe es rückblickend auch Grund für Optimismus: "Wir sind resilienter und als EU geeinter als viele gedacht hätten, der Arbeitsmarkt ist nicht eingebrochen, das Licht in Europa ist nicht ausgegangen, und auch das transatlantische Verhältnis hat gehalten. Haben wir doch mehr Selbstvertrauen in unser System! Denn ich bin überzeugt, dass wir zur Bewältigung all dieser Herausforderungen in Wirklichkeit gut gerüstet sind."

Dennoch gilt laut dem Minister: "Wir dürfen niemals tolerant gegenüber den Intoleranten sein, niemals gleichgültig zusehen, wenn Europa droht zu einem Spielball fremder Interessen zu werden. Es geht um eine Welt, in der unsere Kinder ebenso frei und selbstbestimmt aufwachsen können, wie wir es konnten. Dafür lohnt es sich allemal zu kämpfen."