Am 28. Februar 2022 um 15.30 Uhr wird Generalmajor Bruno Hofbauer die Auswirkungen, falls einmal keine Elektrizität zur Verfügung steht, beleuchten. Denn eine Gesellschaft, die so stark von elektrischer Energie und damit auch Telekommunikation abhängig ist, kann im Falle eines Blackouts nur noch sehr eingeschränkt funktionieren. In diesem Zusammenhang werden auch die Gefahren gezielter Cyberattacken dargelegt.



Generalmajor Bruno Hofbauer wird in seinem Vortrag die Fragen „Was ist ein Blackout?“, „Warum betrifft uns dieses Thema?“ „Warum ist das ein Thema für das Bundesheer?“ sowie „Was kann jeder für sich tun?“ beantworten und zur Diskussion stellen.



Informationen zur Veranstaltung erteilt Renate Okermüller, rok@chello.at, +43 664 13 81 689. Anmeldungen sind unter office@mpka.at möglich.