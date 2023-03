E-Mobilität ist derzeit in aller Munde, muss sie doch von den Autobauern zur Erreichung der CO2-Klimaziele forciert werden und die Politik tut mit Förderungen, Verboten, etc. ihr Übrigens, um die Technologie zu pushen. Dabei gibt es noch viele offene Fragen hinsichtlich Kosten, Recycling, Rohstoffe, Nachhaltigkeit, Wiederverkauf, und so weiter.

Genau dieser Thematik stellt sich Fritz Indra in seinem Kurzvortrag mit anschließender Diskussion am Dienstag, dem 14. Dezember 2021, um 16.00 Uhr. Die Teilnahme an der Online-Veranstaltung ist kostenlos, Informationen und Anmeldung unter office@mpka.at sowie direkt bei Renate Okermüller, Geschäftsführende Präsidentin MPKA, unter 0664/13 81 689.