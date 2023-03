Wer einen Neuwagen bestellt, braucht oft einen langen Atem, denn die Fahrzeuge kommen einfach nicht an. Der Grund sind oft Materialengpässe bei den Produzenten – allen voran fehlende Halbleiter. Das drückt sich auch bei den Pkw-Neuzulassungen des ersten Halbjahrs 2022 aus. Laut Statistik Austria wurden im ersten Halbjahr 108.606 Pkw neu zugelassen, was einem Minus von 19,2 Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr 2021 entspricht. Im ersten Halbjahr haben die Pkw-Neuzulassungen in Österreich daher den tiefsten Wert seit 44 Jahren erreicht, zeigen die Daten der Statistik Austria.



Gegenüber dem durch Covid-19 geprägten ersten Halbjahr 2020 sind die Pkw-Neuzulassungen in Österreich um 3,7 Prozent zurückgegangen, gegenüber 2019 ist das ein Einbruch um 38,3 Prozent, so Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas. Auch bei den Kfz insgesamt wurden um rund 23 Prozent weniger Neuzulassungen als im abgelaufenen Jahr gemeldet.