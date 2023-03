Im August startete Mercedes‑Benz Vans nun zusammen mit der Post die Erprobung der in Kooperation mit Mann+Hummel entwickelten Filtertechnik im Testbetrieb in Graz. Die eSprinter absolvieren ihre Routen im wöchentlichen Wechsel, um über die verbauten Feinstaubsensoren repräsentative Werte zur Feinstaubkonzentration zu ermitteln.



Erste Ergebnisse werden zu Ende des Jahres erwartet. Begleitet wird das Projekt vom Institut für Energie- und Umwelttechnik (IUTA) in Duisburg. Die regelmäßige Überprüfung der Filter vor Ort erfolgt durch Mercedes-Benz Vans und den Filtrationsspezialisten Mann+Hummel. Die Effektivität der Filtration steigt bei einer höheren Feinstaubbelastung in der Umgebung weiter an. Das bedeutet, dass in urbanen Gebieten mit schlechterer Luftqualität noch weit größere Mengen an Feinstaub gefiltert werden können.