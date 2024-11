„Die Elektrifizierung verändert das Kräfteverhältnis in der Automobilbranche grundlegend. Nicht nur, weil die Abhängigkeit von China in Bezug auf Rohstoffe zunimmt“, erklärt Gundula Pally. „Wir sehen tiefgreifende strukturelle Verschiebungen innerhalb der Komponentenbereiche, entlang der Lieferketten und in den Zielmärkten. Der Rückgang bei Komponenten für Verbrennungsmotoren wird durch das Wachstum bei Elektroantrieben und Batterien sowie durch den steigenden Bedarf an Elektronik sowie Komponenten für Assistenzsysteme und Automatisierung ausgeglichen werden.“ Insgesamt werde der weltweite Umsatz für Zulieferer bis 2040 um 3,4 Prozent pro Jahr wachsen.



Im Zuge der zunehmenden Konnektivität werden zudem bis 2040 fast alle Neuwagen auf dem Konzept des „Software-defined Vehicle“ basieren, bei dem das Fahrzeug um die Softwareplattform herum gebaut wird und nicht umgekehrt. „All diese Entwicklungen verändern den Bedarf an Komponenten, schaffen neue Geschäftsmodelle und verstärken somit die Verschiebungen in der Branche“, führt Pally aus. „Wir erwarten, dass die Zahl der europäischen Zulieferer unter den weltweiten Top 20 bis 2040 von derzeit sieben auf fünf sinken wird. Die Zahl der chinesischen Anbieter in diesem Ranking könnte von zwei auf sechs steigen. Auch der weltgrößte Zulieferer wird im Jahr 2040 nicht mehr in Europa, sondern in China beheimatet sein.“