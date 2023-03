"Die Anzahl und die Vielfalt der Modellneuheiten gibt 2022 Anlass zu Optimismus für eine Marktbelebung. Da wäre natürlich eine ganze Reihe von neuen Elektromodellen zu nennen (Cupra Born, Mercedes EQE, Nissan Ariya, Renault Megane E-Tech, VW ID5 und VW ID Buzz). Aber es gibt auch im zuletzt so stark wachsenden SUV- Portfolio neue Modelle (Alfa Romeo Tonale, neuer BMW X1, neuer Mercedes GLC, VW Taigo). Außerdem dürfen wir uns auch auf „normale Pkw“ freuen (neuer BMW 2er Active Tourer, Dacia Jogger, neuer Opel Astra, neuer Peugeot 308). Last but not least wird sicher auch interessant zu beobachten, wie sich neue (elektrische) Marktteilnehmer schlagen werden (Aiways U6, Genesis GV60, MG5)."