Termin: Dienstag, 17. September 2024, 15.00 Uhr



Ort: Online



In dieser exklusiven Online-Veranstaltung wird Minister Schallenberg aktuelle internationale und geopolitische Entwicklungen erörtern. Im Anschluss ist Gelegenheit, Fragen direkt an den Außenminister zu richten und mit ihm in den Dialog zu treten. Wir freuen uns auf eine spannende und aufschlussreiche Diskussion! Für Fragen steht Renate Okermüller (Gf. Präsidentin MPKA) gerne unter Tel. 0043 664 13 81 689 zur Verfügung. Bei Interesse bitte den Zugangslink direkt beim MPKA anfordern. E-Mail: office@mpka.at