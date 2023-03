Demnach können sich 55 % von 500 befragten Autobesitzern den Kauf eines E-Autos grundsätzlich vorstellen, ein Fünftel lehnt elektrisch betriebene Pkw generell ab. Der E-Mobilität gegenüber besonders aufgeschlossen zeigen sich 18- bis 29-Jährige (66 %), höher Gebildete (69 %) und Personen mit Kindern im Haushalt (64 %). Männer (57 %) erwägen eher einen Kauf als Frauen (52 %).



Zwei Drittel der Befragten sind aber auch offen für alternative Besitzformen oder für die Nutzung eines Klimatickets. Genau diese Gruppe zeigt sich aber auch offen für E-Mobilität. Für 62 % ist die Klimafreundlichkeit der Hauptgrund, sich ein elektrisch betriebenes Fahrzeug zuzulegen. An zweiter Stelle folgen die geringen Betriebskosten (46 %), an dritter die staatliche Prämie bei der Anschaffung (33 %).



Frauen schätzen an E-Autos stärker als Männer die Klimafreundlichkeit, finanzielle Anreize, steuerliche Absetzbarkeit und geringe Betriebskosten. Männern hingegen sind geringerer Verschleiß und geringere Wartungskosten, geräuschärmeres Fahren, technologischer Fortschritt und eine dynamischere Fahrweise besonders wichtig.