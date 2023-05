Die schnell trocknenden Füller sind unter den Produktnamen Sikkens Autosurfacer Optima und Lesonal 2K Ultimate Filler auf dem Markt. Sie wurden entwickelt, um Zeit und Geld zu sparen, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen.



"Steigende Kosten gehören zu den größten Bedrohungen für Lackierbetriebe in der aktuellen Wirtschaftslage", erklärt Patrick Bourguignon, Direktor des Geschäftsbereichs Automotive and Specialty Coatings von AkzoNobel "Die neuen Füller wurden entwickelt, um unseren Kunden dabei zu helfen, die Reparaturleistung zu beschleunigen und gleichzeitig einige der größten Herausforderungen zu bewältigen, mit denen sie konfrontiert sind."



Durch die schnelle Trocknung bei Umgebungstemperatur, Infrarot- und 60°C-Aushärtung beschleunigt das neue Produkt die Zykluszeiten, wodurch Platz in der Lackierkabine frei wird, um letztendlich die Energiekosten um bis zu 85 Prozent zu senken. In Kombination mit der Einmal-Anwendungsmethode kann es auch zu bis zu 80 Prozent kürzeren Prozesszeiten bei der Trocknung mit Infrarot führen, sodass Lackierbetriebe mehr Aufträge in einen Standardarbeitstag integrieren können.

Rob Lagendijk, Product Management Director für den Geschäftsbereich Automotive and Specialty Coatings, fährt fort: "Zusätzlich zu den Zeit- und Energieeinsparungen wird für jede Reparatur weniger Farbe benötigt – und es gibt weniger Abfall, weil nicht so viel Material abgeschleift werden muss – was zu viel nachhaltigeren Reparaturen führt."

Zu den Vorteilen gehört auch ein verbesserter Korrosionsschutz, der eine zeitaufwändige Vorbehandlung überflüssig macht, was bedeutet, dass Techniker sofort mit der Arbeit beginnen können und die Gesamtkosten für die Reparatur senkt.