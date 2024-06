Das Catering habe man für die KLS Fachtage 2024 einer kritischen Diskussion unterzogen und mit Blick auf das Wohlbefinden aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer überarbeitet. „Das Personal der Aussteller verbringt in der Regel zwei bis drei Tage bei uns, die meisten Besucherinnen und Besucher nehmen vormittags an Fachvorträgen teil und sind nachmittags an den Messeständen. Umso wichtiger sind Rückzugsmöglichkeiten mit Getränken und Snacks für Pausengespräche und Telefonate und natürlich ein attraktiver Mittagstisch, der möglichst für jeden Geschmack etwas bietet“, so der Projektleiter.



Dem Qualitätsschub in Sachen leibliches Wohl schließt sich auch das „AUTOSERVICE“-Team an, und lädt alle Messebesucher/innen wie schon in den Jahren zuvor bei der AutoZum in Salzburg zu einer Weinverkostung.