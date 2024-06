„Die Transformation in Richtung emissionsfreier individueller Mobilität sowie die damit einhergehenden politischen Maßnahmen im Bereich Klimaschutz stellen die Autoindustrie vor große Herausforderungen. Die motorisierte individuelle Mobilität muss jedenfalls auch in Zukunft leistbar bleiben, das ist unsere oberste Priorität", betonte der wiedergewählte Sprecher der österreichischen Automobilimporteure.



Er fuhr fort: "Die Automobilwirtschaft ist Leitbranche der produzierenden Wirtschaft in Österreich, wir werden uns auch in den kommenden Jahren dafür einsetzen, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen dem gerecht werden."