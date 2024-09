Birner: Was war nach Ihrer langen Karriere im IAM Ihr Antrieb, 2020 bei Birner nochmal durchzustarten?



Körber: Knapp 30 Jahre war ich bei ZF tätig, zuletzt als Vice President EEMEA Aftermarket, als ich kurz vor Abpfiff meiner beruflichen Laufbahn das verlockende Angebot von Birner erhalten habe. Meine Erfahrung in eines der wenigen Familienunternehmen der Branche einzubringen und dadurch die Weichen des komplett eigenfinanzierten Unternehmens für die Zukunft zu stellen, war sehr reizvoll und überzeugte mich, auch beruflich wieder nach Wien zurückzukehren und somit in meine Verlängerung zu gehen.

Welche Meilensteine haben Sie bei Birner gefeiert?

In den fünf Jahren ziemlich viele! (lacht) Besonderen Fokus habe ich auf den Ausbau der Kooperationen auf internationaler Ebene (ADI) und auf nationaler Ebene (DACH) mit Beitritt zur CARAT gelegt. Die offizielle Verkündung als Gesellschafter der CARAT ist mir dabei besonders in Erinnerung geblieben. Nach zwei intensiven Jahren der Vorbereitung und Verhandlung ist uns dann endlich 2022 der Durchbruch gelungen. So konnte Birner die Marktführerschaft in Österreich festigen und die lokalen Lieferantenvereinbarungen stärken.

Ein besonders spannendes Projekt war auch die Entwicklung der internen Organisation mit dem Aufbau der ersten Managementebene und der Stärkung der bestehenden zweiten Führungsebene. Unser wichtigstes Kapital sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – und dieses muss in guten Händen sein.