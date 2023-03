Eric Laforge berichtet direkt an Christian Meunier, CEO der Marke Jeep, und an Uwe Hochgeschurtz, CEO von Stellantis in der Region erweitertes Europa. Als Absolvent der École Supérieure de Gestion et Finance (ESGF) in Paris begann Eric Laforge seine Karriere bei FCA im Jahr 1990. Nach mehreren Jahren kaufmännischer Erfahrung für FCA in Frankreich und Italien war er zunächst CEO von FCA Schweiz und dann CEO von FCA Deutschland. Von 2015 bis 2018 war er vor allem als Direktor MOPAR Parts & Services Minor Markets und von 2019 bis 2020 als Direktor Zentraleuropa (CH/B/NL/AT) für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge tätig. Nach einem Jahr als Leiter der Marke Fiat Professional wurde er 2021 zum Leiter L.C.V. der Region erweitertes Europa ernannt.



Christian Meunier, CEO der Marke Jeep: „Ich freue mich, Eric in unserem Team willkommen zu heißen, während wir unser Portfolio in Europa mit der Einführung des neuen Jeep Avenger weiter ausbauen. Dieses erste vollelektrische SUV der Marke Jeep ist gleichzeitig das erste Modell der Marke, das zum europäischen Auto des Jahres 2023 gewählt wurde. Erics 30-jährige Erfahrung in verschiedenen Bereichen unserer Branche wird der Schlüssel zu unserem künftigen Erfolg in einer Region sein, in der wir bis Ende 2030 zu 100 Prozent rein elektrische Fahrzeuge verkaufen werden. Ich möchte auch Antonella Bruno für ihre harte Arbeit und ihr Engagement danken und wünsche ihr das Beste für ihre neue berufliche Aufgabe."



