Garanta Versicherung Vertrieb : Isabell Huber verstärkt Betreuung der Autohaus-Partner bei Garanta

Lesezeit: weniger als eine Minute

Damit die über 1.000 Vertriebspartner in den Autohäusern noch besser betreut werden können, schuf Garanta eine interne Stelle. Isabell Huber wird ihre Erfahrungen in der Kfz-Branche fortan an der Schnittstelle zwischen Außendienst, internen Abteilungen und Vertriebsleitung einbringen.