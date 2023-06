Die 25-jährige Laura Markovic übernimmt den Lucky Car Standort in der Davidgasse in Wien Favoriten und wird die erste weibliche Franchisepartnerin der Kfz-Werkstattkette. Nach dem Schulabschluss startete sie ihre Laufbahn bei einer Autoreinigungsfirma und wechselte im selben Jahr zur Lucky Car Werkstatt in der Pragerstraße.

"Damals wurde jemand gebraucht, der samstags in der Werkstatt einspringen kann. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und außerdem schätze ich die familiäre Atmosphäre im Unternehmen. So bin ich in diese Branche hineingerutscht und kann mir nun keinen anderen Weg mehr vorstellen", sagt Markovic.