Österreichs Marktführer unter den vertragsfreien Werkstattketten verlängert seine strategische Partnerschaft mit Birner, dem Großhändler für Kfz-Ersatzteile und -Zubehör. Die langjährige Zusammenarbeit wurde bereits 2019 intensiviert, nun wird die strategische Kooperation um weitere drei Jahre verlängert.

"Als Familienunternehmen planen wir bei Lucky Car immer langfristig, darum sind wir über die Fortführung der Kooperation mit Birner überaus glücklich. Dank der hochwertigen Ersatzteile und der schnellen Just-in-Time Lieferung von Birner können wir unseren Kunden weiterhin die höchste Qualität unabhängig von der Automarke zusichern – vom Verbrenner bis zum E-Auto", sagte Ostoja “Ossi” Matic, Gründer von Lucky Car.

Nachdem das Werkstattnetz von Lucky Car in den vergangenen Jahren auf 43 Standorte angewachsen ist, plant das Unternehmen den Ausbau weiterhin voranzutreiben. So sollen in den nächsten zwölf Monaten sechs bis zehn weitere Standorte hinzukommen.

→ Ihnen gefällt dieser Artikel? Jetzt Newsletter kostenlos abonnieren!

"Wir freuen uns über die Fortführung dieser langjährigen Partnerschaft. Beide Unternehmen sind in Familienbesitz. Trotz internationaler Mitbewerber konnten beide Unternehmen die Marktführerschaft in ihren Segmenten stets erweitern und festigen. Wir sind überzeugt, dass Birner auch in den nächsten drei Jahren als innovativer und verlässlicher Partner zur Seite steht, sowie zu einer weiteren erfolgreichen Expansion in Österreich wesentlich beitragen kann und wird", sagte Franz Lettner, Geschäftsführer bei Birner, über die Zukunft der Partnerschaft.