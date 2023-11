Michaela Burgstaller-Stritzinger verstärkt ab 1. November 2023 das Team von Mercedes-Benz Österreich in Eugendorf. Burgstaller-Stritzinger ist seit mehr als 25 Jahren in der Kommunikationsbranche tätig, zuletzt als Head of Marketing & Communications bei der Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation, wo sie seit 2000 in verschiedenen Positionen in der Unternehmenskommunikation und der internen Kommunikation tätig war. Seit 2020 leitete Burgstaller-Stritzinger den Bereich Marketing & Communications und baute dort das datengetriebene Marketing auf.

"Ich freue mich auf die spannende Aufgabe bei Mercedes-Benz Österreich. Im Fokus stehen für mich die Stärkung der Positionierung in Österreich und Markenerlebnisse über alle Kundenkontaktpunkte hinweg zu gestalten. Um den Transformationsprozess der Branche zu begleiten, braucht es eine starke externe und interne Kommunikation und einen konsistenten Auftritt der Produkt- und Unternehmenskommunikation", sagt Michaela Burgstaller-Stritzinger.

→ Ihnen gefällt dieser Artikel? Jetzt Newsletter kostenlos abonnieren!

Die gebürtige Oberösterreicherin übernimmt ihre Tätigkeit als Director Marketing & Communications bei Mercedes-Benz Österreich mit November 2023. Die Kommunikationsexpertin übernimmt damit die Bereiche Unternehmenskommunikation, Media- & Retail-Marketing Cars, Digital-Marketing Cars, Sponsoring & Events Cars sowie die interne Kommunikation.