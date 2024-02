Ab Jänner 2024 übernimmt Sonja Klose die Marketingleitung der WD-40 Company für die DACH-Region. Somit ist sie verantwortlich für die Entwicklung ganzheitlicher Marketingstrategien im Einklang mit den übergeordneten Unternehmenszielen bis 2030.

"Unsere weltbekannte Marke ist bereits in so vielen Haushalten und Werkstätten vertreten und hat gleichzeitig noch großes Potenzial weitere neue Nutzergruppen zu begeistern. Ich freue mich sehr darauf, dieses Potenzial mit meinem Team zu nutzen und die Marke in den Köpfen unserer Kunden und all denen, die es noch werden, zu verankern", sagt Sonja Klose.

Sonja Klose studierte Bachelor of Arts International Business Studies an der Universität Paderborn und baute anschließend ihre Marketingexpertise in verschiedenen beruflichen Positionen aus. Berufsbegleitend absolvierte sie 2016 den Master of Science Corporate Communication an der FOM Frankfurt am Main und startete 2018 bei der WD-40 Company Limited als Trade Marketing Executive. In dieser Position verantwortete sie das Produktmanagement, die Printkommunikation, die Öffentlichkeitsarbeit und übernahm die Organisation von Messen.

Ab 2020 übernahm sie die Verantwortung für das Team Marketing Communications. In dieser Funktion leitete sie das Brand Management, plante Marketingkampagnen und zeichnete sich durch ihre Fähigkeiten in Budgetplanung, Markenkommunikation und Mitarbeiterführung aus.