Timo Röbbel hat die Leitung des Marketings des Reifenersatzgeschäftes von Continental Reifen Deutschland übernommen. Röbbel ist seit 25 Jahren in verschiedenen Funktionen im Unternehmen tätig, zuletzt als Leiter Öffentlichkeitsarbeit, Medien und Kommunikation des Reifenersatzgeschäftes in der Region Europa, mittlerer Osten und Afrika (EMEA). In seiner neuen Position berichtet er direkt an Mirco Brodthage, Leiter Ersatzgeschäft Reifen Deutschland.



Timo Röbbel folgt auf Ralf Hoffmann, der die Leitung der Öffentlichkeitsarbeit, Medien und Kommunikation in der Region Europa, mittlerer Osten und Afrika (EMEA) für das Continental Reifenersatzgeschäft übernimmt. Hoffmann ist seit 34 Jahren im Unternehmen tätig und berichtet zukünftig direkt an Enno Straten, Leiter Strategy, Analytics and Marketing Replacement Tires EMEA von Continental.

