Aufbauend auf seiner Erfahrung als Brand Commercial Director wird Thierry Koskas die globale Verantwortung für die Marke Citroën übernehmen, um deren Potenzial in Europa und weltweit zu nutzen.



Angesichts der wachsenden Herausforderungen im Zusammenhang mit der Erschwinglichkeit der elektrifizierten Mobilität für Kunden und neuer Akteure auf dem Automobilmarkt wird Thierry Koskas mit 1. März 2023 zum CEO der Marke Citroën.



Thierry Koskas wird seine bisherige Funktion als Chief Sales & Marketing Officer bei Stellantis beibehalten und weiterhin direkt an Stellantis CEO Carlos Tavares berichten.



"Ich habe volles Vertrauen in Thierry Koskas, diese strategischen und wertvollen Missionen für unser Unternehmen auszuführen, damit Stellantis den Markt anführen und gleichzeitig die ikonische Marke Citroën entwickeln kann. Thierrys doppelte Verantwortung ist Teil einer Logik der Cross-Funktionalität, wie es bereits bei anderen EVPs innerhalb des Stellantis-Führungsteams der Fall ist. Ich danke Vincent Cobée dafür, dass er Citroën innerhalb des Markenportfolios von Stellantis positioniert hat und wünsche ihm für die Zukunft alles Gute", sagte Stellantis CEO, Carlos Tavares über den Personalwechsel.



Vincent Cobée, der als Citroën-CEO seit 2020 diente, hat sich laut Stellantis entschieden, persönliche Projekte außerhalb des Unternehmens zu verfolgen.